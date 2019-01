Un grand débat sans filtre?

Le 19/01/2019 | Par Alain Nivet | Lu 151

Ce vendredi se tenait le second grand Débat National, face aux maires d’Occitanie. Un grand débat sans filtre, sauf que dans les divers comptes-rendus et reportages qui ont alimenté l’analyse de l’épisode, il y a bien eu filtrage. Je dis bien "épisode", car, si le Président a tenu le micro durant 3h, il n’y a pas là exploit!



Les faits: la maire de Montauban retransmet ce qu’elle a lu dans les cahiers de doléance de sa ville: il faut "arrêter l’immigration massive". Elle était là dans son rôle, et dans l’esprit du débat!



La réaction fut immédiate: la moitié de la salle gauchisante s’est mise à la conspuer... Bravo la liberté d’expression! Alors que l’immigration est un sujet MAJEUR de préoccupation des français. Cette femme a osé, elle a été huée!



Ce midi, sur les chaines de télévision nationales, lors du retour sur les interventions majeures du débat, la question de l’immigration a été "filtrée". Disparue, envolée, inexistante!



Je vous laisse juge: débat sans filtre?



Comme je le disais dans un article précédent, ce débat est pipé!