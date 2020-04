Un hélicoptère militaire s’écrase et fait 2 morts dans les Hautes-Pyrénées

Le 15/04/2020

C’est la tristesse et la consternation dans les Hautes-Pyrénées. Un accident d’hélicoptère s’est produit ce mercredi après-midi vers 16h30. Le drame a eu lieu dans une zone agricole entre les communes de Laméac, Bouilh-Péreuilh et Saint-Sever de Rustan.



Selon les premiers éléments connus à cette heure, 2 morts sont à déplorer. D’importants moyens de gendarmerie et de sapeurs-pompiers ont été déployés pour tenter de secourir les victimes. Deux des blessés ont été pris en charge en état d’urgence absolue.



L'hélicoptère, qui serait de type Cougar, provient du 5ème Régiment d’hélicoptères de combat (RHC) de Pau.