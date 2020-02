Un hommage rendu aux gendarmes tombés dans l'accomplissement de leur devoir

Le 18/02/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 147

Le 17 février, la Gendarmerie de La Réunion, entourée des autorités civiles et militaires, a rendu hommage à ses hommes et femmes morts dans l'accomplissement de leur devoir. "Les mots qui résonnent et le silence qui s'ensuit, nous rappellent les valeurs qui font de nous des Gendarmes", indique la gendarmerie.



Photos : Gendarmerie de La Réunion