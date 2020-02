Un homme agresse son ex avec une tronçonneuse

Le 26/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1699

Un drame a été évité de justesse dimanche dernier au Tampon. Un homme a agressé son ex-conjointe à l’aide d’une scie mécanique.

C’est une scène irréelle qui s’est produite dans le quartier du Petit Tampon dimanche dernier. Comme révélé par nos confrères du JIR, un homme âgé de 44 ans, tout juste libéré de prison, s’est rendu chez son ex. Il voulait présenter son nouveau-né à sa famille. Étant fortement alcoolisé, la mère de l’enfant a refusé de lui confier le bébé. Une décision qui va plonger le quadragénaire dans une rage incontrôlable.



L’homme a alors plaqué son ex contre le mur avant de la menacer de mort. C’est à ce moment-là qu’il a tenté de démarrer la tronçonneuse. La fille de la victime a tenté de s’interposer et a essuyé plusieurs coups. Le père indigne est alors parti se saisir d’un couteau, mais fort heureusement, les gendarmes sont arrivés à temps.



L’agresseur parvient à s’enfuir, mais sera interpellé deux jours plus tard. Placé en cellule de dégrisement, il est actuellement entendu par le groupe de lutte contre les violences intra-familiales de la gendarmerie.