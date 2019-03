Un homme de 74 ans poignardé à mort à St-Louis

Le 04/03/2019 | Par A.D-P.B | Lu 4342

Deux hommes, un père de 48 ans et son fils de 24 ans, ont été placés en garde à vue dimanche soir suite à la découverte en fin d'après-midi, du corps d'un septuagénaire à Saint-Louis.L'alerte a été donnée par des habitants du quartier, après avoir remarqué des traces de sang sur la clôture de la maison individuelle occupée par leurs voisins."Sur place, les gendarmes remarquaient effectivement des traces de sang tant sur l’extérieur de la clôture que dans la cour, puis devant la porte d’entrée. A l’intérieur de la maisonnette, ils découvraient dans la pièce principale le corps sans vie d’un homme âgé, allongé torse nu sur le dos, le visage recouvert d’un linge propre", indiquait le procureur de la République de Saint-Pierre, Laurent Zuchowicz, ce lundi matin Les premières constatations médico-légales ont fait état de "nombreuses et graves plaies par arme blanche". Une autopsie sera réalisée ce lundi.Les deux occupants de la maison se sont présentés dimanche soir, devant leur domicile, "en état d’ébriété et avec un véhicule ne leur appartenant pas", a précisé le parquet de Saint-Pierre. Ils ont été placés en garde-à-vue du chef de meurtre, mais n’ont pu être auditionnés du fait de leur état.Ce lundi matin, le quartier de la Palissade est sous le choc. La victime âgée de 74 ans était le propriétaire de la maisonnette. Selon nos informations, il avait des problèmes avec ses locataires et serait venu s'expliquer. Au moment de la funeste découverte, le véhicule du septuagénaire n'était plus devant l'habitation. Les deux suspects auraient donc pu quitter les lieux à bord de cette voiture avant de revenir à leur domicile dimanche soir.