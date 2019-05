Un homme tué par balle au Port. L'auteur des faits a été interpellé

rip à ce jeune homme personne ne demande d etre assassiné comme ça Dieu protège a nous le monde va très mal .et comment les gens ont des armes à feu chez zot je croyais qu on devait tous les déposées y avait une date limite

Très rare à la Réunion les exécutions par balle ... Se procurer une arme devient donc de plus en plus en facile...

@Fleur: Un bon marmaille sans doute qui faisait régner la terreur sur son quartier. L'auteur des faits s'est "sacrifié" pour que le quartier retrouve sa sérénité... Quand la France n'assure plus la protection de ses concitoyens on en revient aux milices à la justice populaire...

Rienk lo port I tué do moune kwé?! Band assassinat n''a partout dans l''île arrête in peu rouve pou dit n''importe kwé dont. I garde zinfo à l''envers ?

Je ne cautionne pas le fait que cette personne ait été tuée par balle mais quand je lis un casier bien chargé connus défavorablement de la justice je ne m’étonne pas que ce genre de drame arrive et les oies effarouchées qui commentent avec que Dieu nous protège et des RIP en veux tu en voila ferais bien de faire un peu preuve de réalisme quand on vit dans la délinquance et la violence et bien très souvent on meurt dans la violence..... en cela je suis assez en accord avec le post 12.