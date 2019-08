Un hôtel réunionnais 5 étoiles en vente sur Le Bon Coin

Le 09/08/2019 | Par A.D-R.L | Lu 6028

"Avec sa situation parfaite, ce bel hôtel n'attend plus que son nouveau heureux propriétaire"... Annonce surprenante sur Le Bon Coin, un hôtel de luxe à vendre à La Réunion. Et pas pour une petite somme, le commerce est affiché à 42 millions d'euros.



Il est proposé sur le site de petites annonces par l'intermédiaire d'une agence immobilière bordelaise. L'annonce est également présente sur la page Facebook de ladite agence qui vante les prestations d'un hôtel "Hotel Spa Resorts situé à La Réunion". "Cette perle de l'océan Indien développe plus de 100 chambres et suites, piscines, spa, restaurants", est-il détaillé.



Aucune photo de l'établissement n'est jointe à l'annonce. La description précise qu'il s'agit d'un "complexe hôtelier 5 étoiles", indication qui a par la suite été retirée du descriptif.