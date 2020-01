🌡️ Températures prévues

➡️les nuages dominent. Des poches de brouillard sont observées localement dans les hauts.Les averses sont isolées .➡️des averses sont observées en particulier sur les hauts de l'Est et du Nord-Est avec des débordements sur le littoral.Le gris domine sur l'île.tourne progressivement au secteur Ouest en journée. Il faiblit les sur les côtes Est et Ouest mais s'installe en rafales sur le littoral Nord entre Saint Denis et Saint André. Il souffle aussi sur les côtes Sud mais plus modérément.🌊 La mer est le plus souvent agitée et même encore houleuse sur les côtes Sud et Est. La température du lagon évolue entre 28 et 29° Celsius.sont légèrement inférieures aux normales de Janvier surtout sur le littoral en raison de l'omniprésence de la couverture nuageuse. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h55 le 24 --19h03 le 23🧳 La pression atmosphérique à 06h00 à Gillot : 1003.7