Un joyeux Noël: Un couple violent s'en prend à la famille

Le 31/12/2018 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 964

Ils étaient en famille pour le réveillon de Noël. Mais pas de la façon la plus traditionnelle. M.G, 34 ans, et C.L, 29 ans, se rendent à Salazie le 24 décembre, chez la mère de C.L. Et là, ils s'en prennent à l'ex-conjoint de la mère, qui vit dans une maison sur le même terrain. Une maison qui appartient donc à son ex-concubine. M.G lui assène des coups de sabre à la tête et au visage. 14 jours d'ITT. Il détruit aussi quelques affaires, dont un aquarium, et lui vole son téléphone.



Cet incident fait suite à un autre, survenu le 11 décembre. Cette fois c'est C.L qui s'en prend à sa mère. Un coup de poing au visage. Elle lui casse ensuite sa télé et lui vole également son téléphone. Pourquoi tant de violence? Le couple chercherait à récupérer la maison dans laquelle vit l'ex-conjoint de la maman. Etrange façon de demander.



Sans grande surprise, les prévenus étaient fortement alcoolisés. Un réel problème d'addiction qui perdure depuis des années. Mais ce n'est pas une excuse. Surtout quand les versions de C.L sont inconstantes. Elle accuse d'ailleurs l'ex de sa mère de lui avoir fait des avances et même d'avoir demander "un plan à trois".



Le "contexte familial est compliqué", comme l'affirme le procureur, Eric Tufféry. Avec un casier judiciaire comprenant déjà plusieurs mentions, dont violences et agression sexuelle sur mineure, M.G est condamné à 12 mois de prison ferme avec la révocation d'un sursis d'une condamnation datant de 2017, de six mois. 18 mois en tout. Pour C.L, cinq mois de prison avec sursis, pendant 18 mois.