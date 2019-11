Un livre, deux auteurs pays : Mireille Deveaux et Odile Lebon

Le 01/11/2019 | Par Gilette Aho | Lu 149

Une semaine sur deux : un livre, un auteur pays fait son apparition sur Zinfos974. Un livre : roman, récit, science-fiction dont l’action se passe à La Réunion et l’auteur écrit et vit sur l’île.

« Les étoiles ont quelque chose à te dire » UN OUVRAGE EXTRAORDINAIRE (qu’on se le dise) celui de Mireille Deveaux et d’Odile Lebon… Un livre que j’aurais voulu avoir entre les mains à l’âge de 10-12 ans.Les deux auteurs ont réussi un double défi d’expliquer et raconter les secrets des étoiles aux jeunes et moins jeunes. Entre les signes de terre, d’air, de feu et d’eau qui filent entre les planètes Vénus, Mars, Saturne et les 12 maisons, il y a de quoi avoir le tournis ! Ben non ! Lorsque nous avons l’ouvrage de Mireille Deveaux et d’Odile Lebon entre les mains, tout de suite, elles nous donnent envie « d’arrêter le temps », « de faire une pause parmi les étoiles », « de revenir à l’essentiel de notre existence »…Ce n’est pas l’astrologie à la portée de tous : non ! c’est une invitation à pénétrer dans le monde des étoiles de notre naissance.« Le hasard n’existe pas » affirmait l’écrivain spiritualiste Karl Otto Schmidt. Ce ne sont pas les choses extérieures et les circonstances qu’il faut changer en premier lieu, mais ton attitude intérieure.Lorsque la transformation intérieure est accomplie, la transformation extérieure suit d’elle-même. Mireille Deveaux et Odile Lebon prolongent cette pensée en nous accompagnant d’une manière simple et ludique (eh oui, l’astrologie devient un outil de développement personnel) à la lecture de la photographie de notre ciel à l’heure de notre naissance. Ce cliché permet de connaitre toutes les facettes de notre personnalité et les défis que nous devrons surmonter : magique !Une lecture simple : étape par étape, aérée et divertissante à mettre dans les mains de tous les enfants, les jeunes et moins jeunes, curieux, préoccupés et désireux d’avoir la tête dans les étoiles…On a envie d’avoir toute une vie devant soi en lisant cet ouvrage.215 pagesFacebook : Les étoiles ont quelque chose à te dire