Un livre, un auteur pays : Christine Lebon

Le 26/12/2019 | Par Gilette Aho | Lu 47

Il est un jour où tu te demanderas

Où t’ont conduit tes pas.

Ne te torture pas, c’est simple :

Ils t’ont conduit à moi.

Je ne crois pas au destin,

Mais je sais nos guides zélés.

L’Univers est mutin

Et conspire en secret.

Combien de vies avons-nous gâchées ?

Combien de vies nous ont usés ?

Errer si longtemps dans l’obscurité

Pour enfin t’apercevoir, hors de portée,

Combien de rendez-vous manqués…



Quelle voix a murmuré à l’oreille de Christine Lebon ? Elle a tout de même mis noir sur blanc les mots de ce long poème il y a quelques années. En laissant faire le temps, elle s’est mise à écrire un premier ouvrage puis un second. « La Nébuleuse de l’Hélice » nous entraîne entre les deux mondes. Celle d’ici-bas et celle d’ailleurs. Une double histoire d’amour entre Christian, Héloise et des anges..



Si la Nébuleuse de l’Hélice est plus connue sous le nom « l’œil de Dieu », est-ce réellement cet œil qui veille sur les protagonistes de ce roman ? « je suis attirée par l’univers de science-fiction comme celui de Bernard Werber : les thanatonautes ou encore Bleu nuit ou les sept moines de Daniel Vaxellaire ceux sont là des ouvrages qui m’ont marqués pendant mes années au lycée et à la faculté » affirme Christine Lebon. Aujourd’hui, accaparée dans son milieu scientifique elle rédige des mémoires et rapports « mais je n’aurais jamais cru que j’aurais pu mener à bien les dix-sept chapitres de cette histoire » poursuit-elle.



Après avoir envoyé son manuscrit à différentes maisons d’éditions, elle prend son courage à deux mains et se lance dans l’auto-édition « librinova m’a accompagné au cours des différentes étapes : relecture, correction, mise en page, diffusion etc.. »



Et si elle aime à dire : « j’aime voir la lumière dans les situations les plus périlleuses » son talent d’auteur le confirme. Entre l’histoire, la mise en scène et son écriture légère et simple, Christine Lebon nous prend par la main dès les premières pages de son livre et nous entraîne dans un univers d’amour et de lumière.