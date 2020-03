Un manifestant indien de Larsen & Toubro arrêté par la police

Le 14/03/2020 | Par E. Moris | Lu 82

L'île Maurice paradis perdu ? Drogue, prostitution infantile, exploitation des travailleurs étrangers...Voici l'envers du décor et les conditions de vie inhumaine des employés indiens de Larsen and Toubro.

Des ouvriers indiens de la compagnie Larsen & Toubro ont protesté contre leurs conditions de vie ce matin. La manifestation a duré plusieurs heures.

Ces ouvriers ont tenu un rassemblement à Richelieu et à Coromandel. Ils déplorent notamment l’état des toilettes et de la salle de bains de leurs dortoirs. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas d’eau pour se laver et que l’unique source d’eau potable, un puits, est assez éloignée de leurs dortoirs.