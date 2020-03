Un marché des producteurs à St-Joseph

Le 27/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 2194

[Actualisé samedi midi] :

Pour faire suite à notre communiqué d'hier, nous vous informons que l'ensemble des paniers disponibles (une centaine) a été écoulé en pré-commande dès la fin de cette matinée.



Seuls les personnes ayant réservé leur panier aujourd'hui, auprès de nos services, pourront accéder à la place du marché forain, organisée sous la forme drive, pour le règlement et la récupération des produits frais.





La Ville de Saint-Joseph informe de l'organisation d'un marché des producteurs de Saint-Joseph ce dimanche 29 mars, sur la place du marché forain de 8h à 11h.



Organisée à la demande des producteurs, cette vente de produits frais sera proposée sous la forme d'un "drive" (véhicules et piétons).



Les familles pourront pré-commander leur panier (à 10€ et 15€). Le contenu des paniers (1 panier bio et propositions de plusieurs contenus types) sera disponible sur le site internet (www.saintjoseph.re) et sur la page facebook de la ville de Saint-Joseph dans la journée de samedi.



La Ville de Saint-Joseph soutient les producteurs dans cette démarche. Les commandes seront suivies par la Direction de l'Agriculture, de l'Artisanat et du Commerce.



2 numéros d'appel pour les pré-commandes : 0692 08 35 41 ou 0692 08 35 47 à partir de 9h samedi 28 mars 2020 et ce jusqu'à épuisement des stocks.



Pour des raisons d'organisation, afin de limiter l'attente et de respecter au mieux les prescriptions sanitaires, il est demandé aux personnes de :



- précommander les paniers (dans la limite des stocks disponibles) ;

- de préparer l'appoint correspondant à sa commande (éviter les manipulations) ;

- et de respecter les recommandations en vigueur (distance de sécurité, ... )