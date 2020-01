Un mariage plaqué or pour les Patouma Moidinecouty

Le 06/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul

Les époux Patouma Moidinecouty viennent de célébrer leurs noces d’or. 50 ans de mariage fêtés dans le secteur de la Saline. Georges et Christiane se mariaient le 30 décembre 1969 à l’église Sainte-Thérèse-d’Avila du quartier.



Ils se rencontraient lors d’un mariage en 1967. Leur histoire d’amour commençait ainsi sur un air de tango. Georges Patouma Moidinecouty exerçait le métier de menuisier. Son épouse, sans profession, assurait notamment l’éducation de leurs quatre enfants. Huit petits-enfants voyaient ensuite le jour.



Georges et Christiane représentent un modèle pour ces jeunes générations. Ils traversent les décennies, ensemble, et résistent à toutes les épreuves de la vie. Bravo et félicitations à eux !