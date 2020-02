Un médecin de Wuhan lanceur d'alerte est mort du coronavirus

Le 07/02/2020 | Par Bérénice Alaterre | Lu 812

Il s'appelait Li Wenliang et était ophtalmologiste à Wuhan, berceau du nouveau coronavirus. Le 30 décembre, l'homme de 34 ans avait alerté les médecins quant à l'apparition d'un nouveau virus de type Sras, ayant constaté des symptômes chez plusieurs patients. Il conseillait aux médecins de porter masques et blouses pour se protéger. Il est mort des suites du virus cette nuit, à l'hôpital central de Wuhan.



Son initiative avait fortement déplu aux autorités, qui l'avaient obligé à signer une lettre dans laquelle il reconnaissait avoir fait "des commentaires erronés" et avoir "fortement perturbé l'ordre social". Une fois l'épidémie avérée, la Cour suprême chinoise avait toutefois reconnu que les lanceurs d'alerte avaient été traités de manière "inappropriée".



Les chiffres officiels du gouvernement chinois annoncent plus de 30 000 personnes contaminées, et plus de 630 morts, malgré les mesures prises pour endiguer l'épidémie et des millions de personnes mises en quarantaine.