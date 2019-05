Un motard accidenté, blessé, passe trois heures dans un ravin

Commentaires (17)

1. Babeuf le 04/05/2019 12:40

Qui pronom relatif a pour antécédent motard blessé et donc doit être apposé après motard blessé!

C'est comique de voir malgré la virgule que les secours ont été transportés à l'hôpital!!

2. YBCM le 04/05/2019 16:02

Tous les motards devraient avoir l''application Liberty Rider.

Votre trajet est suivi par un proche et en cas de chute, les secours (et votre proche) sont prévenus automatiquement. Avec les données GPS de votre position, bien sûr ...

YBCM

3. Fousspat le 04/05/2019 16:03

Et le "alerté" au lieu de "alerter" n'est pas mal non plus... Décidément, tout fout le camp.

4. Ziskakan974 le 04/05/2019 16:20

Entendre et apercevoir le motard et alerteR les secours

5. Alors non le 04/05/2019 18:13

Alors, les gens dans les commentaires qui jugent l''écriture d''autrui, j''ai un message pour vous :

On s''en bas les reins des fautes d''orthographe de grammaire et de conjugaison, c''est pas une dictée à corriger bande de pots de chambre.

6. Candide le 04/05/2019 19:36

Et pourquoi a t il glissé ?

7. Andre le 04/05/2019 19:51

Ou et sont portable!!!!

8. DOGOUNET le 04/05/2019 20:13

...en plein site du parc national...ça vous coûtera cher mon bonhomme !

9. Idex31 le 04/05/2019 20:21

Franchement l orthographe on en a rien a foutre si ces avec les fautes de grammaire que tu prends ton pied bon we et régal toi

10. DIDIER NAZE le 04/05/2019 20:21

ANDRÉ. ...SÉRIEUSEMENT...OU EST SON PORTABLE ???....RÉPONSE : SÛREMENT PAS EN SA POSSESSION. ..PEU IMPORTE.....LA RAISON....L ESSENTIEL C EST QU ON LA RETROUVER....SAIN ET SAUF.....

11. Dom le 05/05/2019 09:50

Mdr certains commentaires font rire lol.



Comment a t''il glisser ?

Sava lui coûter cher.

Ou est sont portable ?



Lol mais vous avez jamais eu d''accident dans votre vie endire ben en tout cas je vous le souhaite pas.

12. CALAYA le 05/05/2019 10:56

à post 5 . alors non



Effectivement ,en matière de grammaire et d'orthographe ,vous n'y connaissez pas grand chose ,d'où votre commentaire de refus de la bonne écriture.

13. Anti le 05/05/2019 11:04

Des commentaires à la hauteur



14. Babeuf le 05/05/2019 13:22

A posté 5 Alors non!

Je comprends votre réaction après avoir constaté vos fautes d'orthographe ,de grammaire et conjugaison.

Je ne vous jette pas la pierre pour cela;

Je me suis permis de reprendre NP journaliste qui se doit de bien écrire pour qu'un individu comme vous puisse améliorer ses connaissances!