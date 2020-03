Un motard contrôlé à 153 km/h au lieu des 70 autorisés

Le 10/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1424

Les forces du Service de voie Publique ont mené plusieurs opérations de contrôles hier soir dans le cadre de la Délégation départementale de la Sécurité Routière.



Pluie et vent rendent les chaussées particulièrement glissantes, voire encombrées, rappellent les forces de l'ordre, alors qu'en ce début de vacances, le flux de véhicule est plus faible. La vigilance reste de mise lors de tous les déplacements.



À Saint-Denis, hier, deux accidents ont d'ailleurs été déplorés. À 5h15, devant le commissariat de police du Chaudron, une automobiliste n'a pas maîtrisé sa sortie d'un carrefour giratoire. Le véhicule après avoir traversé le trottoir finissait son élan dans le talus, heureusement sans dommage pour la conductrice.



Un peu plus tard, un automobiliste perdait le contrôle de son véhicule sur le pont Vinh-San qui achevait sa course à contresens. Les deux occupants du véhicule étaient évacués par les pompiers.



C'est dans ce contexte que les effectifs de la Délégation départementale de la Sécurité Routière ont comme chaque jour diligenté plusieurs contrôles routiers. En fin d'après-midi, la vitesse était notamment contrôlée; les excès favorisant les défauts de maîtrise sur chaussée mouillée. À Saint Pierre, les motocyclistes ont intercepté six automobilistes en excès dont l'un dépassait de près de 40km/h la vitesse autorisée, les effectifs formalisant un total de seize contraventions.



Un excès de plus de 80 km/h



Au Port, c'est un motard que le Groupe de Sécurité Routière interpellait. La vitesse de sa KAWASAKI Z1000 était contrôlée à 153 km/h pour une vitesse limite autorisée à 70km/h soit un excès de plus de 80 km/h. Son permis, bien que doté de ses 12 points, était retenu, sa moto immobilisée puis placée en fourrière.



"Malgré le développement des aides à la conduite, les règles physiques restent intangibles: sur sol mouillé, les distances de freinage sont multipliées par deux", rappellent les forces de l'ordre.