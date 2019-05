Un nouveau Point d'Accès au Droit pour Saint-André

Le 15/05/2019

Un nouveau point d'accès au droit sera inauguré ce samedi à Saint-André. La journée d'accès au Droit y sera également célébrée. Le communiqué de la municipalité :

Cette année, la célébration de la Journée d'accès au Droit prévue le Samedi 18 Mai 2019 au Domaine de la Vanille revêt un intérêt particulier à Saint-André, grâce à 2 événements majeurs :



D'une part l'inauguration d'un nouveau Point d'accès au Droit (PAD).

D'autre part la tenue d'une demi-journée d'ateliers au Domaine de la Vanille



A 9 heures 30, se tiendra l'inauguration du nouveau PAD issu de la requalification de l'antenne de Justice et de droit de la ville et sa labellisation par le Conseil départemental de l'accès au droit (CDAD). Le dispositif est ainsi inclus dans un réseau départemental, ce qui permet de mutualiser et développer l'offre de services.



Les ateliers seront ensuite proposés au niveau des stands tenus par les partenaires, les associations et les professionnels qui répondront aux questions des visiteurs. Les notaires, les huissiers, les avocats, le défenseur de droit ou encore les conciliateurs seront représentés. De même que l'Arajufa, l'Adil, la MFOI, la CGSS, la Caf, l'Iedom, l'Ucor, l'UFC que choisir, le CMB Avocat médiateur, Remed et Horizon Médiation... Rencontres thématiques, liaison entre les professionnels et les habitants, information et sensibilisation du public sont au programme au sein de ce « Village d'informations ».



Rendez-vous le Samedi 18 Mai au Domaine de la Vanille rue de la Gare à Saint-André.