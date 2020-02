Un nouveau rôle national pour Prosper Eve

Le 12/02/2020 | Par Gaëtan Dumuids

Le professeur de l'Université de La Réunion va participer à la construction de la mémoire sur l'esclavage au niveau national.

L’historien réunionnais va pouvoir partager ses années de recherche sur l’esclavage au niveau national. Prosper Eve a été nommé mardi 11 février comme membre du comité scientifique de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Le rôle de cette structure est de replacer l’esclavage dans l’Histoire de France. Prosper Eve apportera donc son expertise concernant La Réunion et l’Océan Indien. Une nomination saluée par le bureau de l’association Kartyé Lib MPOI (Mémoire & Patrimoine Océan Indien) et l’ODI, l’organisation pour les initiatives de la diaspora indienne.



L’Université de La Réunion sera bien représentée puisque Bruno Maillard, docteur en Histoire, fera également partie de ce comité scientifique. Le Saint-Pierrois, chercheur associé au centre de recherches sur les sociétés de l’Océan Indien (CRESOI), est également membre du comité scientifique du Grand Séminaire d'Histoire des Outre-Mer (créé par Sudel Fuma).



La fondation pour la mémoire de l’esclavage, reconnue d’utilité publique, a été officiellement lancée en novembre 2019. Elle remplace le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage (CNMHE) et sera présidée par l’ancien 1er ministre Jean-Marc Ayrault. Symboliquement, la Fondation sera basée à l’hôtel de la Marine, où a été signé le décret de l’abolition de l’esclavage le 27 avril 1848.