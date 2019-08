Un nouveau souffle pour les salines de Saint-Leu

Le 19/08/2019 | Par B.A | Lu 467

Le département, en coopération avec le Conservatoire du littoral et la ville de Saint-Leu, veut donner un second souffle aux salines. Le département a donné mission à la toute nouvelle SPL EDDEN et à sa présidente Béatrice Sigismeau de gérer le musée du sel et d'augmenter la production.



Une production assez confidentielle, avec une moyenne de 30 tonnes de sel par an, dont une bonne part de sel de piscine ou de bétail. Pourtant, depuis 2010, le public se presse de plus en plus nombreux au musée, et la demande de sel péi est en constante progression, que ce soient des touristes ou des commerçants réunionnais. En ces temps de volonté de produire et consommer local, il est en effet aberrant pour un territoire entouré d'océan d'importer le sel.



Jusqu'ici, les parties extérieures au musée et les salines étaient gérées par une association, le GCEIP, un modèle qui sied peu à une gestion commerciale, aussi passent-elles sous la houlette de la SPL EDDEN. Depuis 2015, un million d'euros a été investi dans la réfection des bassins de cristallisation, dans de nouvelles pompes, dans le réaménagement des sentiers alentour, mais aussi dans la formation à demeure des sauniers. Des sauniers guérandais sont ainsi venus dix mois sur place, former les six sauniers que comptent les salines et affiner leurs connaissances quant à la saliculture.



Les sauniers saint-leusiens se sont fièrement vus remettre leurs diplômes ce jour, et, comme le précise l'un d'eux, ce temps de formation fut un réel échange, car il existe un savoir-faire local. En effet, les salines produisent du sel depuis trois siècles, bien que, comme l'a rappelé Cyrille Melchior, leur essor date de la seconde guerre mondiale, durant laquelle l'usinier de Stella Matutina relança la production de sel, la guerre mettant à mal l'acheminement des denrées depuis Madagascar.



À terme, les salines devraient produire cent tonnes de sel par an, et ainsi approvisionner les étals réunionnais. Si la production fut très faible en 2018 à cause notamment de pompes défectueuses, depuis janvier, elle repart à la hausse. Les sauniers ont été formés à produire en plus grandes quantité et qualité, et la gestion par la SPL EDDEN vise à développer l'activité.



"Ces salines sont le seul espace de l'Océan Indien on l'on est capable de produire du sel à échelle commerciale. Sur une île frappée par un taux de chômage de 25%, on ne peut laisser de côté la possibilité d'exploiter le sel, au profit de ceux et celles en recherche d'emploi", conclut Cyrille Melchior.