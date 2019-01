Un nouveau traité de coopération signé entre l'Allemagne et la France 56 ans après

Le 22/01/2019 | Par NP | Lu 73

C'est fait. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, ont signé ce mardi un nouveau traité de coopération franco-allemand. Ce texte, qui complète celui signé en 1963 entre Konrad Adenauer et le Général de Gaulle, prévoit un rapprochement des politiques économique, de défense et étrangère, sans oublier la création d'une "assemblée parlementaire commune" composée de 100 parlementaires français et allemands.



La signature de ce traité est un moment "important" pour l'Elysée, qui prouve que le couple franco-allemand était un socle qui pouvait "se relancer (…) au service du renforcement du projet européen". "L'Allemagne et la France entendent continuer à faire avancer les choses ensemble en Europe", a de son côté déclaré la dirigeante allemande.



Les deux pays s'engagent dans ce traité à adopter "une clause de défense mutuelle". Ainsi, en cas d'agression, les deux pays pourront déployer des moyens communs, basé sur le modèle de l'OTAN, en cas d'attaque terroriste ou sur de grands programmes militaires.



Dans le domaine économique, Paris et Berlin vont instituer un "Conseil franco-allemand d'experts économiques". Une assemblée composée de 10 membres indépendants chargé de faire des recommandations sur l'action économique des deux États.



Le traité prévoit également l'instauration d'un "comité de coopération transfrontalière", réunissant États, collectivités et parlements déjà en place. Le but: plus de bilinguisme dans ces territoires en resserrant les liens entre les citoyens et entreprises de part et d'autre de la frontière.