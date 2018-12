Un père violait son fils de 9 ans, sa peine confirmée en appel

Dans 4 ans il sera déjà ressorti!! Pour avoir violé son propre fils ( PENDANT DES ANNEES!!) Il mérite 30 ans ou la peine de mort bordel...Pour un clignotant tu risque presque plus que ça!!! C'est quoi c'est juges en carton la???????Mon pays me fait flipper,pauvre pays...

2. Laurent le 19/12/2018 09:08



@1: Tout à fait le même ressenti du mon côté ! Plus que les politiciens, le vrai danger de notre démocratie, ce sont les juges ! Cette caste d'incompétents à côté de la plaque imbus d'eux mêmes, qui se sentent au dessus du lot, et qui s'horripilent quand on met le nez dans leur jugement. Je pense qu'ils se prennent pour la justice divine ! D'ailleurs, les plus grosses condamnations sont celles pour ceux qui se font justice eux même, alors la tu peux prendre 10 ou 15 ans fermes ! Une caste néfaste à abolir en priorité !