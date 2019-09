Un petit air d'été: les températures grimpent rapidement en matinée, vendredi fait encore un peu mieux

Le 26/09/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 481

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU JEUDI 26 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 SEPTEMBRE 26 07h30Graphique: Les conditions estivales(rouge) sont observées sur le nord de la zone et localement sur le Nord Ouest de MADA. Les Mascareignes sont dans une zone intermédiaire relativement chaude(orange). Localement les températures sont chaudes comme dans l'Ouest de la Réunion ou le Nord Ouest de Maurice. Arome. METEO FRANCELe soleil matinal est souverain et fait rapidement réagir le thermomètre.Malgré tout quelques nuages tutoient les côtes Est et Sud-Est et s'accrochent aux flancs du volcan.Les 28 voire 29° sont atteints sous abri sur le Nord et le Nord-Est d'ici la fin de la matinée et le début de l'après midi alors que les 30° sont atteints et localement dépassés sur le littoral Ouest comme du côté de Boucan et Grand Fond.Les maximales dépassent les 20° dans les cirques.Temps très doux sur les plaines et agréable au volcan.la couverture nuageuse péi lâche de possibles averses sur les plaines, le tampon, les pentes du volcan et dans les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest.Les sommets de l'île toisent les nuages.La mer reste agitée sur les côtes Sud-Est, Est et Nord-Est.Elle reste peu agitée sur les plages de l'Ouest où les conditions pour la baignade restent excellentes avec filets de protection en place à Boucan et aux Roches Noires.Température du lagon: entre 24 et 25°.Le vent d'Est Nord Est reste modeste avec quelques rafales sur le Nord, vers les plaines ou encore le volcan et le Maïdo.Des nuages circulant entre Maurice et la Réunion frappent aux portes des côtes Est et Nord-Est peuvent apporter un peu d'humidité passagère sur ces régions.Ailleurs le ciel est peu nuageux à dégagé.Les températures minimales sont plutôt douces dans les hauts.Le thermomètre est encore un peu plus prétentieux et les maximales sont souvent sensiblement supérieures aux normales pour un mois de Septembre.Belle matinée, plus nuageux l'après midi sur les pentes et dans l'intérieur avec quelques averses isolées.Les sommets restent au soleil toute la journée.Le seul bémol est l'arrivée en journée d'un train de houle de de Sud Sud-Ouest sur les côtes Ouest et Sud.l'alizé se renforce un peu sur les côtes Nord et Sud. L'impression globale de beau temps perdure.La mer reste agitée à forte sur les côtes Sud-Ouest et Sud.Maximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 16° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 21° Celsius