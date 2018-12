Laissez les lieux propres après votre passage !

Un petit tour sous les filaos de l’Hermitage

Le 31/12/2018 | Par TCO | Lu 117

C’est déjà les vacances pour beaucoup d’entre vous… Le réveillon de la Saint-Sylvestre approche à grands pas et les plages de l’Ouest sont déjà investies par les pique-niqueurs !

Vous serez très nombreux à enterrer 2018 et célébrer la nouvelle année. Alors pensez à vous munir de sacs poubelles pour bien ramasser vos déchets et les rapporter chez vous pour les jeter. Cela évitera que les corbeilles de propreté urbaines ne débordent, au risque également d’attirer les chiens errants qui étaleront les déchets au sol, ou encore de polluer la mer de plastiques et autres déchets notamment nuisibles aux tortues marines…

Les boissons font partie de l’ambiance festive. Veillez à bien trier les bouteilles en verre et à les déposer dans la borne à verre la plus proche ou sur le chemin du retour.

our l’occasion, un studio photo éphémère sera implanté (à proximité d’un restaurant situé sur la plage). Nous vous attendons nombreux pour prendre la pose dans notre décor de circonstance et affirmer votre participation à la protection de l’environnement.

Malgré le service de nettoyage et de collecte prévu par les équipes de Tamarun et du TCO, il est préférable d’adopter quelques réflexes simples de prévention pour un environnement plus propre et préservé : limitez la production de déchets et évitez de laisser vos déchets joncher sur les espaces publics et sur la plage !



Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !



Infos pratiques

Vous serez sûrement encore des milliers lundi soir 31 décembre 2018 sur la plage de l’Hermitage à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre. Même si elle n’est pas l’organisatrice de ce rassemblement festif, la ville de Saint-Paul a déployé des moyens pour assurer la sécurité des fêtards. ► + d’infos



La commune a pris des arrêtés municipaux portant réglementation provisoire de la circulation et du stationnement à l’Hermitage-les-Bains à l’occasion de la Saint-Sylvestre, du lundi 31 décembre 2018, 6 h du matin, jusqu’au mardi 1er janvier 2019 à 6 h également. ► + d’infos