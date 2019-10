Un peu d'humanité

Le 17/10/2019 | Par Mardé | Lu 214

Il faudrait envoyer les gens de la MDPH en stage pour savoir ce qu'est le handicap, eux et les gens de la cellule autonomie de Conseil Départemental. Les handicapés pour eux, ce sont ceux qui sont à mobilité réduite ou grabataires.



Malheureusement, il y a d'autres formes de handicap, qui peut être n'appellent pas obtention d'allocation, mais pour le moins de décisions de la MDPH et du Conseil Départemental plus humaines. Ça leur coute quoi d'octroyer une CMI stationnement à une personne qui ne peut plus se déplacer sans l'aide d une autre personne?



Ce qui est la condition même pour avoir cette carte, qui ne rapporte aucune allocation, ne coûte rien à la société et je vois mal un handicapé aller ou se faire emmener pour monopoliser une journée un parking de grande surface ou autre. Mais dans leur grande humanité, cela est refusée, sans même voir la personne, le refus signifié par un coup de téléphone parfois. Et ça vient la main sur le coeur, hypocritement, vous jurer de leur compassion. N'est ce pas M. le Président du CD?