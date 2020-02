Un photographe ayant longtemps travaillé à La Réunion attaqué au cutter à New York

Le 16/02/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 1188

Gabriel Bascou, un photographe qui a longtemps vécu à La Réunion, s'est fait attaquer par un inconnu à coups de cutter au cou alors qu'il se promenait avec sa petite amie, vers 11h, dans le quartier de Harlem, à New York. Sur une vidéo publiée par le [New York Post]urlblank:https://nypost.com/2020/02/14/french-tourist-randomly-slashed-in-the-neck-in-harlem/ , on peut voir la victime agenouillée au sol, le sang coulant sur le trottoir alors que les gens autour tentent de contenir l’hémorragie de la plaie située au niveau du cou.



Selon Paris Match, le suspect aurait choisi sa victime complètement au hasard. Et le magazine cite le témoignage d'un commerçant travaillant à proximité du lieu de l'agression au New York Post : "L’un de mes clients est venu me voir pour me demander si je parlais français. Il m’a dit que quelqu’un avait été coupé au niveau du cou mais que la victime ne parlait pas anglais".



"Un homme et une femme marchaient dans la rue et il y avait ce gars qui avançait à côté d’eux. L’attaquant s’est tourné vers la victime, l’a regardé dans les yeux et a sorti ce qui ressemblait à un cutter avant de le couper dans le cou", raconte un autre témoin témoin. "Il ne le connaissait pas. Il avait même l’air surpris", a-t-il ajouté.



Le jeune homme a été conduit en urgence à l’hôpital de Harlem où il se trouvait dans un état critique mais stable. Son état s'est ensuite amélioré suite à une opération à la gorge. A tel point qu'il a pu poster une photo sur Instagram accompagnée d'un commentaire, puisqu'il est dans l'impossibilité de parler : "Hier matin, en sortant de mon premier petit-déj avec Manon est apparu un mec random derrière moi et m'a donné un coup de couteau. Je n'ai rien vu venir. Il n'a rien volé. Juste un coup gratuit d'une violence absolu. Je suis désolé pour ce que je fais vivre à mes proches. Je vous aime".



La police a pu récupérer des images du suspect à partir de caméras de vidéo-surveillance. Il s'agit d'un homme afro-américain portant des vêtements de sport noirs. Un appel à témoins a été lancé afin de le retrouver. Il n'a pour le moment pas pu être retrouvé.



Gabriel Bascou exerçait le métier de photographe à La Réunion, notamment dans des mariages.