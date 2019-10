Un photographe réunionnais remporte la 14ème place du concours Nikon’s Small World

Le 29/10/2019 | Par Charlotte Molina

Avec ses huit yeux et son expression déterminée, le portrait de cette petite araignée a permis à Antoine Franck de remporter la 14ème place au prestigieux concours de photographie Nikon’s Small World.



Le Saint-Pierrois a su capturer la beauté discrète de ce petit animal qui ne mesure que quelques millimètres. Plus connue sous le nom d’araignée Lynx, l’Oxyopes Dumont évolue dans la végétation basse de La Réunion, mais également en Afrique de l’est, à Madagascar et aux Seychelles.