Un plan d’éradication de la leucose bovine et une "grande qualité" de la viande péi rassure André Thien Ah Koon

Le 04/06/2019 | Par NP | Lu 378

Leucose bovine, IBR et Chlamydiose récemment…Alors que la filière bovine locale lait et viande souffre des questionnements sanitaires et doutes, c’est au tour du maire du Tampon de lui apporter son soutien. "Sensibilisé par les professionnels, notamment par la SICAREVIA et la SICALAIT, le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, est intervenu auprès du Président du Département pour voir quelle mesure forte pourrait être prise pour restaurer durablement la confiance pleine et entière des producteurs et des consommateurs", indique la mairie dans un communiqué.



Selon le président du Département un plan d’éradication de la leucose bovine élaboré par l’Etat "fera prochainement l’objet d’une communication". Un plan qui consiste au "renouvellement progressif des cheptels avec une sortie des animaux positifs par l’achat de reproducteurs sains", fait savoir Cyrille Melchior. Des reproducteurs sains produits au niveau local, sans importation, précise-t-il en réponse au maire du Tampon et d’ajouter que la préfecture devrait prochainement communiquer sur les étapes et le calendrier.



"En tout état de cause, la 'viande péi' mise sur le marché est de grande qualité et répond parfaitement aux attentes des consommateurs", rassure André Thien Ah Koon.