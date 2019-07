Un plan de circulation pour la Fête de Saint-Paul

La ville de Saint-Paul réglemente provisoirement la circulation et le stationnement à l’occasion de la Fête de Saint-Paul. Objectif: assurer le bon déroulement de la manifestation organisée du vendredi 5 au dimanche 14 juillet 2019.Nous publions l’arrêté municipal pris par les services de la collectivité. Pour rappel, le parking du CCAS et celui à l’angle des rues Suffren et Évariste-de-Parny sont interdits à la circulation et au stationnement jusqu’au 17 juillet, 17 heures, pour l’installation des manèges.Les rues suivantes seront aussi interdites à la circulation et au stationnement du vendredi 5 au dimanche 14 juillet, de 9 à 18 heures, excepté le 14 juillet, de 9 à 21 heures :La ruelle de la Poste et la rue Millet sont interdites d’accès aux véhicules sauf aux riverains et aux commerçants pour leurs livraisons. Ces rues seront filtrées par un agent de sécurité.Pour permettre le bon déroulement du bal de la 3e jeunesse, le stationnement sera interdit sur le parking du marché forain (sauf pour les bus) le 11 juillet, de 9 à 17 heures.À l’occasion du feu d’artifice et du bal du 14 juillet sur l’esplanade du Débarcadère, les mesures suivantes sont prises :Un passage sera réservé pour les véhicules de secours et de sécurité.