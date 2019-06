Un prédateur sexuel qui sévissait sur Instagram mis en examen pour viol sur mineur

Le 19/06/2019 | Par NP | Lu 189

L'affaire nous est révélée par la presse écrite de ce jour. Un Dionysien âgé d'une vingtaine d'années, qui entretenait une relation avec un mineur âgé de 11 ans rencontré sur Instagram. Il a été mis en examen ce mardi.



La plainte a été déposée à la gendarmerie de Sainte-Marie par la mère de l'adolescent, qui avait découvert en mars dernier la relation entre son fils et le majeur, indique Le Journal de l'île.



Lors des auditions, les gendarmes ont découvert qu'en plus de l'envoi de photos dénudées, l'adolescent et le Dionysien s'étaient rencontrés physiquement, notamment au domicile de ce dernier où ils auront tous les deux des relations sexuelles "consenties", poursuit le JIR. Il sera placé en garde à vue. Mais après analyse du matériel informatique du jeune homme, les gendarmes découvrent des centaines d'images à caractère pédopornographiques, d'où une seconde garde à vue.



De passage devant le palais de justice de Saint-Denis, le mis en cause a été mis en examen pour viol sur mineur et détention d'images pédopornographiques.



En attendant son procès, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire.