Un professeur reçoit un avertissement pour avoir parlé créole

Commentaires (15)

1. Nathalie D le 23/05/2019 10:54

J''ai rien contre le créole bien au contraire mon mari est réunionnais et toute sa famille est là-bas. Le réunionnais est réunionnais avant d''être français. Bonjour le choc des cultures pour certains !

2. Antoine le 23/05/2019 11:11

Je pense que l'IEN a commis une faute professionnelle et qu'il doit être convoqué par son supérieur hiérarchique pour un avertissement selon la réglementation.

3. Ti Tangue Zilé zone le 23/05/2019 11:21

Comme Réunion Première ...Mina ....Milé ..... hi hi hi...!!!

4. eh oui! le 23/05/2019 11:32

Dans le primaire , l'inspecteur n'a qu'un objectif , depuis toujours: infantiliser les profs des écoles alors là , il en a profité.

Réactions des collègues ? car l'infantilisation passe bien souvent par l'acceptation



5. et ça étonne encore le 23/05/2019 11:33

Juste une question que je me pose comme ça , en passant:

Qu'aurait fait cet inspecteur en Corse , face à un enseignant s'exprimant en corse en classe.?



6. ZembroKaf le 23/05/2019 11:44

lo inspestère la vé son...kiki...pou graté...!o!

7. Nathalie P le 23/05/2019 11:44

Je me bats pour que mes enfants s'expriment en français ! Ils parlent créole entre camarades, mais je n'accepterais pas que l'enseignant leur parle en créole !



Vous êtes payés pour faire monter le niveau, et non le faire baisser !



En apartheid, si un élève ne comprend pas le mot français je suis d'accord qu'il faille lui ré-expliquer en français ou en créole, mais certainement pas devant toute la classe ! Je dis NON.



Je suis entièrement d'accord avec l'Inspecteur

8. Jean Payet le 23/05/2019 11:47

Et les élèves ne parlant pas créoles, on les met de côté ? Le réunionnais c’es Pas LE créole, c’Est le malbar, le zoreil, le comor, le créole, le zarab. Le réunionnais c’est le mélange !

Parler français pour l’ecole C’est mieux

9. Choupette le 23/05/2019 11:49

3.Posté par Ti Tangue Zilé zone



C'est vrai ça, d'où ça sort ce "mina, milé ... ". De mon temps, ce sont les demeurés qui parlaient comme ça. Et ils étaient aussitôt corrigés par les parents " moin nana = moi j'ai, et à moin lé = moi, je suis ... "



Alors, les "mina et milé ... " faut consulter ... .