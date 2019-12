Un quinquagénaire condamné pour des propositions sexuelles à des mineures contre de l'argent

Le 18/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 807

Un quinquagénaire a été condamné ce mardi pour avoir fait des propositions sexuelles à des jeunes filles contre de l'argent, apprend-on dans le Quotidien. S'il s'est défendu de n'être passé à l'acte, l'individu a précisé qu'il était suivi pour sa perversion.



En juillet 2018, à la gare routière de Saint-Denis, il avait proposé 300 euros à une mineure de 16 ans pour le regarder se masturber, précise le journal. Avant de se faire cueillir par les policiers.



Si son avocat a fait valoir qu'il était malade et avait besoin d'être soigné plutôt que d'être puni, le tribunal a décidé de le condamner de 10 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve et d'une interdiction d'exercer une activité en lien avec les mineurs de 5 ans, informe le Quotidien.