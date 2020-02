Un rapport parlementaire pour préparer le dérèglement climatique en Outremer

Le 27/02/2020 | Par Bérénice Alaterre | Lu 833

Dans quelques semaines, sera publié un rapport du groupe d'études parlementaire "Economies insulaires françaises, catastrophes naturelles, politiques publiques de développement", intitulé "Le dérèglement climatique en Outremer et en Corse : prévention et gestion des risques naturels majeurs". Le gouvernement souhaite qu'une loi soit promulguée, en fin du premier semestre de cette année, quant aux "risques majeurs Outremer", et le groupe d'études a planché sur la question. Le rapport que nous avons eu en notre possession est une ébauche, il sera remis aux membres du groupe d'études afin qu'ils l'amendent et l'adoptent, avant de le remettre au gouvernement.



Le groupe d'études est composé de seize parlementaires, dont dix députés d'Outremer et de Corse. La Réunion est particulièrement représentée dans ce groupe d'étude, car Jean-Hugues Ratenon en est le président , David Lorion l'un des vice-présidents, et Ericka Bareigts et Nathalie Bassire en sont membres.



Le rapport d'une soixantaine de pages, que nous nous sommes procuré, établit tout d'abord un état des lieux des risques existants dans chaque DROM, ainsi qu'en Polynésie, Nouvelle Calédonie et en Corse, rappelant les spécificités insulaires et tropicales, tant climatiques que socio-économiques. Puis il est question du changement climatique et des risques inhérents, et enfin du projet de loi Risques majeurs Outremer, reprenant les propositions du gouvernement, avant de faire des propositions amélioratives.



Le projet gouvernemental comprend un volet droit du travail, visant à simplifier les licenciements suite à une catastrophe climatique, par ailleurs est proposée la création d'un "état de calamité naturelle exceptionnelle", pour simplifier les démarches administratives, notamment. Le groupe d'études, quant à la proposition gouvernementale de faciliter les licenciements et l'embauche en CDD suite à une catastrophe naturelle, propose la mise en place d'un système d'aide aux entreprises et d'indemnisation des travailleurs, "considérant les difficultés particulières concernant le marché du travail" en Outremer, en opposition à la facilitation des licenciements.



Une proposition du groupe d'études retient particulièrement l'attention, concernant La Réunion: l'extension du Programme Pluriannuel d’Endiguement des Ravines (PPER) à toutes les communes sujettes à l'endiguement des ravines. Le PPER, créé en 1980 pour La Réunion, suite au cyclone Hyacinthe, permet aux communes concernées d'obtenir des fonds pour la réalisation d'ouvrages de protection en cas de débordement des ravines. Le groupe d'études propose d'étendre le PPER aux autres départements d'Outremer.



Au total, le rapport émet 39 propositions, concernant la prévention, le financement ou encore l'administration dans les territoires d'Outremer et la Corse, afin d'accompagner le réchauffement climatique et ses conséquences. Le rapport définitif sera rendu officiel dans les prochaines semaines .