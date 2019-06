Un rassemblement contre les violences conjugales et intra-familiales à Champ-Fleuri

Le 23/06/2019 | Par N.P | Lu 595

Le Cevif organise ce dimanche à 14h un rassemblement contre les violences conjugales et celles faites aux enfants.



Il rappelle que 64 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints à cette date de 2019, et publie ce texte co-écrit par les associations suivantes: #JeSuisEncoreVivante #Putaindeguerrieres #Mamanestdebout #StopFéminicides #StopViolencesConjugales #Rassemblement30Juin.



"Mobilisons-nous le : Dimanche 30 Juin 2019 à 14h devant le tribunal de Champ-Fleuri en mémoire de ces 64 femmes tuées depuis le début de l'année.



C'est une journée d'hommage dédiée à toutes les "guerrières décédées", à toutes celles qui se battent encore chaque jour et dont on ne fait pas le décompte et qui disent "être tombées dans l'escalier", à toutes celles battues dans le silence le plus total de leurs voisins, leurs proches, de ceux qui savent, mais qui ne font rien.



À vous les mamans désenfantées, celles qui ont voulu fuir ce climat de violence, et pour qui la justice n'a rien trouvé de mieux à faire que de vous enlever vos enfants, en les plaçant ou en donnant la garde à votre bourreau, nous pensons à vous.



À vous touchés, directement par la perte d'un enfant, d'une soeur, d'une mère, nous pensons à vous tous les jours.

Nous nous associons à votre douleur parce qu'un jour ça pourrait être nous...



À tous ces enfants victimes directes ou indirectes des violences entre leurs parents, de leurs parents, nous pensons à vous et voulons vous protéger.



À la Réunion, 4 000 enfants sont maltraités par an (chiffres de la CRIP) soit en moyenne 10 cas constatés par jour...



NOUS NE LACHERONS RIEN, JAMAIS !!!



À vous le Gouvernement :

- responsable en partie de ces drames, de ces vies perdues, de par votre silence et votre inaction concernant le fléau des violences conjugales;

- coupable de ne pas protéger vos concitoyennes au pays des Droits de l'Homme, en 2019, nous allons vous faire entendre notre colère,

- coupable de ne pas protéger les enfants dans les contextes de violences intrafamiliales, nous allons vous dire "PLUS JAMAIS CA".



Pour toutes ces associations qui travaillent dans l'ombre, SORTEZ !! MONTREZ-VOUS !! Joignez-vous à nous, qu'on ne fasse qu'un !!



À vous les journalistes, les médias, la presse, venez nous rencontrer lors de cet hommage.



Donnez-nous une fois de plus la parole, afin que l'on puisse s'exprimer et dire des vérités.



Joignez-vous TOUTES et TOUS à Nous !!!



Avec amour, avec douceur, mais avec détermination...



Rassemblons-nous devant le Tribunal de Champ-Fleuri le Samedi 30 Juin 2019 à 14h00.



Parce qu'on ne meurt pas que le 8 Mars et le 25 Novembre, mais bien tous les 2 jours!!!



IL FAUT CESSER CE MASSACRE !!!



PARCE QUE NOUS N'OUBLIONS PAS !!!"