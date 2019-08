Un simple iMessage peut pirater un iPhone

Le 11/08/2019 | Par Charlotte Molina

C’est une équipe de chercheurs de Google qui a découvert les failles de sécurité dans le système de messagerie d’Apple. Les iMessages, qui proposent de nombreuses fonctionnalités, sont bien plus vulnérable qu’un SMS classique. C’est pourquoi il est possible de pirater un iPhone avec un simple message, même s’il n’est pas ouvert par l’utilisateur.

Mercredi dernier, lors d’une conférence annuelle sur la sécurité informatique, une chercheuse de chez Google a démontré qu’un simple iMessage était suffisant pour pirater un iPhone, mais également un iPad voir un Mac.



Ces iMessages, qui permettent d’envoyer plusieurs types de fichiers comme des animojis, des photos ou encore de la musique, sont pour cette raison bien plus vulnérables que de simples SMS. Malgré les nombreuses failles rectifiées par Apple au mois de juillet, la chercheuse a démontré que certaines sont encore exploitables.



Mais ce qui est encore plus effrayant, c’est que l’une d’entre-elles permet d’extraire des données de l’appareil sans même que l’utilisateur n’ait à ouvrir l’application iMessage. Impossible alors, une foi le message frauduleux reçut, d’éviter le piratage.



Pour se protéger au mieux de ces attaques, il est conseillé de mettre à jour ses applications le plus souvent possible.