Un sondage révèle le soutien massif des Réunionnais aux Gilets Jaunes

Commentaires (18)

1. BRAVO le 17/12/2018 15:03

avec tous sa l'hypocrite néna ici fait un coup un sondage pou voir kissa lé pas d'accord avec les GJ ! et là nou va ri un coup !!! pcq néna bon pé y coze un tas mais après y suive pu !



2. motard2 le 17/12/2018 15:12

Oui moi aussi je soutiens. Par contre mon colis arrive pourri en métropole parce que chronopost ne respecte pas les délais ni pour le départ ni pour la livraison.

3. Monopole le 17/12/2018 15:13

88% contre les monopoles. Il faut arrêter avec ces monopoles tels que chronopost qui ne respecte pas les délais de livraisons

4. Gratel le 17/12/2018 15:19

76% des Réunionnais soutiennent les Gilets mais 58% des interrogés désapprouvent les blocages.



Parce que les blocages gênent en premier lieu la classe moyenne elle-même.



Ensuite, il faut reconnaître que tout le monde se plaint de leurs élus, mais les maires en place ont été élus le plus souvent très majoritairement avec un taux d'abstention très fiable.



Donc, à un moment donné, il faut être démocrate et admettre qu'ils sont légitimes, eux.

5. Tijean le 17/12/2018 15:23

On n'apprends rien de plus : le combat des gilets jaunes est légitimite laisyla manière non. Le politiques sont médiocres. Pas nouveau



6. Sile le 17/12/2018 15:24

300 interrogés ..

7. Modeste le 17/12/2018 15:24

ah bon ils ont fait quand ce sondage et de quelle façon???? pas entendu parler!

8. Juliette CARANTA-PAVARD le 17/12/2018 15:44

*TOUS les monopoles !



*En ce que je sais: URGENCE contre EDF !



*Soit, "ÉLECTRICITÉ-DE-FRANCE", ces minables...



*En métropole la concurrence s'est mise en place,



*On peut CHOISIR son FOURNISSEUR;



*ICI, il faut subir leur médiocrité - ET les effets de leur MÉDIOCRITÉ...

9. Isis le 17/12/2018 16:09

45% des Réunionnais affirment qu'elle a "plutôt bien" géré la crise, et 16% qu'elle a "très bien" géré.



Elle n'a rien apporté du tout cette sinistre... Elle n'a rien apporté du tout cette sinistre...

10. jean jouhis le 17/12/2018 16:12

pas moi

je bosse je paye des impots pour ces slips jaunes et pour la NRL !

11. cmoin le 17/12/2018 16:13

Bizarre parce que dans les faits ils étaient une minorité.

12. albert le 17/12/2018 16:32

sondage bidon

car les bonnes questions ne sont pas posées comme etes vous pour le blocage des routes ?

si on supprime l'octroi de mer et qu'on augmente les impots etes pour ou contre ?

si on supprime l'octroi de mer et qu'on le remplace par une tva à 20% comme en métropole etes vous pour ou contre ?

car on ne pourra pas avoir le beurre ,l'argent du beurre etc

13. tony le 17/12/2018 16:58

Les directeurs de Leclerc... Jumbo... Leader Price... Carrefour... Auchan... et les familles Ravate... cadjee... fo yan... sogecore... contrans... n''ont pas été sondés ?... c''est quand même eux qui pratiquent des prix 40 % plus cher que la métropole.

14. République le 17/12/2018 17:00

Une contradiction d’importance dans les deux premières phrases du texte ou du moins dans la petite cuisine servie par IPSOS : 76% des Réunionnais sont pour les « Gilets Jaunes », et 58% des mêmes désapprouvent les blocages routiers. Or qui dit, « Gilets Jaunes », dit confiscation de la liberté de circuler, un droit qui fait la distinction entre une démocratie et un régime dictatorial. Mais en fait, c’est peut-être aussi que la contradiction est à tous les niveaux dans notre société, ce qui n’est pas un bon signe pour sortir le pays de ses difficultés. En tout cas au cœur du système politique : tout le monde propose, mais personne n’explique vraiment les liens entre les différents éléments qui portent une proposition de fond… Quels buts ? Quels moyens pour y parvenir ? Dans quels délais ? Et qui porte la responsabilité dans notre République décentralisée !

15. klod le 17/12/2018 17:30

"Un point semble tenir à coeur aux Réunionnais : la transparence en politique. En effet, 80% souhaitent "un homme, un mandat, une fonction", 90% souhaitent une gestion transparente des contrats aidés par Pôle Emploi.



Enfin, 88% des Réunionnais souhaitent lutter contre les monopoles économiques sur l'île. "



bien, très bien !







..................................................................."j'attendrai , le jour et la nuit..........." , vive Dalida !

16. Zarin le 17/12/2018 17:46

"Quant à l'avenir de La Réunion, le pessimisme l'emporte sur l'optimisme"



il faudra apprendre le cingalais ou le tamoul...



puis-je plaisanter ?

17. Domi le 17/12/2018 18:16

Selon un autre sondage 100% des Réunionnais étaient très favorables aux blocages des routes et un autre encore disait que 120 % approuvaient le pillage des magasins ainsi que les blocages du port de la SRPP et des grandes surfaces...,,