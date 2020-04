Un spécial 100% famille sur la page Facebook de Saint-Paul

Le 10/04/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 76

Une vidéo pour préparer un petit déjeuner équilibré en famille

Des activités proposées aux marmailles

Une conférence vidéo sur la communication bienveillante

Le week-end approche. Certains vont souffler. D’autres travailleront. Bon courage à eux ! Saint-Paul propose à tous des rendez-vous vidéo liés à la famille ce samedi 11 avril 2020 sur la page Facebook et le site de la ville.Objectif : se divertir et passer un moment avec les siens.Premier rendez-vous ce samedi 11 avril à à 8 heures du matin. Direction le site et la page Facebook de la ville de Saint-Paul. Vous pourrez regarder depuis chez vous une vidéo sur la nutrition.L’un des partenaires de Saint-Paul, masanté.re réalise ce module. On y voit Lorraine Caro, diététicienne-nutritionniste, y donner des astuces pour manger équilibré le matin.Une façon originale de découvrir les bons réflexes à adopter pour des petits-déjeuners servis notamment à vos marmailles. Il s’agit de conseils donnés toute l’année dans les manifestations portées par la commune, labellisée «Ville Santé» par l’OMS.masanté.re constitue l’un des partenaires de la ville de Saint-Paul pendant ce type d’opération.Pour renforcer les liens familiaux, on vous conseille aussi un livret destiné aux parents. Un support édité par l’association Les Marionnettes. Il s’agit d’une structure en charge de crèches collectives et de micro-crèches.Vous y retrouverez de multiples idées pour réaliser des activités avec les marmailles. Vous pouvez aussi consulter ou télécharger ce livret ici Pour continuer cette journée consacrée à la famille, la ville diffusera sur le site et la page Facebook une conférence vidéo animée par Florence Zajewski . Rendez-vous à 16 heures.Coach et formatrice, installée à Saint-Paul, la professionnelle abordera la communication consciente et bienveillante en famille.Il s’agit d’une conférence, organisée récemment, suivie de débats avec les participants connectés en visio-conférence. La professionnelle abordera plusieurs thèmes liés au confinement.La vie commune dans des espaces réduits, l’école et le travail à la maison.Objectif : accompagner au mieux les familles et le reste de la population pendant le confinement. Elle donnera également des clés de la communication consciente et bienveillante.N’hésitez pas à lui poser des questions dans la partie commentaires sur la page Facebook de la ville. Elle pourra y répondra. Vos interrogations lui seront transmises.Cette intervenante organisait également un atelier partage sur «Bien vivre en famille le confinement». Là-aussi il s’agit d’une intervention vidéo.Nous la diffuserons prochainement sur la page Facebook et le site de la ville de Saint-Paul.