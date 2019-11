Un spectacle joué à la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains

Le 20/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 94

La médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains, Michel-Adélaïde, accueille un spectacle le samedi 30 novembre 2019 à 16 heures. La tragi-comédie de Roberto Athayde, “Madame Marguerite”, mise en scène par Lino Rasolonirina et jouée par l’actrice Virginie Bernard, sera proposée gratuitement aux spectateurs présents.Nous publions ici la plaquette de cette pièce présentée par la Compagnie Maecha Metis. Cette œuvre dure 1 heure et s’adresse au public à partir de 10 ans. Plus d’informations au 02 62 70 43 24.