Un supermarché de Saint-André lance une campagne de recrutement originale

C'est quand même effarant ! Dans une île où il y a près de 40% de chômeurs, on arrive pas à trouver en 3 ou 4 h des personnes pour ces emplois ? C'est à ne plus rien comprendre ! Ou plutôt si, les gens veulent des sous mais pas de travail , CQFD !!

4. Le Jacobin le 14/02/2019 11:19



3.Posté par Le Bougre le



Quand on ne connaît pas on dit peut-être.



Ce n'est pas que la grande distribution, trouver une (un) dans l'habillement de la personne est un parcours du combattant, aucune motivation, aucune implication dans l'entrepris une seule exigence un gros salaire sachant que ceux là mêmes n'ont rien foutus à l'école pour aller vers l’excellence.



C'est aussi la réclamation des GJ un gros smic en oubliant qu'il faudra élever aussi les salaires intermédiaires, suite de quoi le coût de revient de la production ne serait plus compétitif.



Les plus honnêtes vous le disent: en restant chez moi j'ai plus d'avantages, à cela il faudrait compléter vous n'avez rien foutu à l'école vous avez le salaire que vous méritez.



Si on supprimait un pan des protections sociales certains trouveraient une motivation pour se bouger le FION.