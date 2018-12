Un ti-père violent et alcoolique cause un traumatisme crânien à sa belle-fille de 14 ans

Le 18/12/2018 | Par N.P | Lu 531

Un homme d'une cinquantaine d'années était à la barre du tribunal hier, répondant de violences sur sa belle-fille de 14 ans. L'homme est alcoolique au dernier degré, il a l'alcool mauvais, sa compagne en a régulièrement fait les frais. Mais début décembre, c'est sa belle-fille qui a pris des coups, jusqu'à souffrir d'un traumatisme crânien.



La jeune fille, toujours hospitalisée, a néanmoins pu se rendre à l'audience de son agresseur, qui n'a eu de cesse de mettre son accès de violence sur le compte de son alcoolisme. Une attitude qui n'a pas plu aux magistrats, qui l'ont envoyé pour 4 mois en prison. A sa sortie de prison, l'homme devra se soigner, et aura interdiction de s'approcher de ses ex compagne et belle-fille.