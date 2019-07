Un tournoi de footivolley à Bois-de-Nèfles

Le 19/07/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 77

Cette compétition de football et de volley-ball se tiendra le dimanche 28 juillet 2019 au complexe sportif de Bois-de-Nèfles de 8 à 19 heures.

16 équipes de foot et 30 formations de volley au maximum pourront participer. Il s’agit d’un événement porté par le Racing club de l’ouest.

Attention, il faut se pré-inscrire obligatoirement à racingclubouest@gmail.com. Pour obtenir plus d’informations sur le tournoi de foot, il faut contacter le 06 92 58 32 51 et le 06 92 79 77 16 pour le volley.