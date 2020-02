Un trafic de stupéfiants démantelé : La drogue était dissimulée dans des jouets

Le 18/02/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 930

Débutée en 2019, un minutieux travail des enquêteurs de la B.S.U (Brigade de Sûreté Urbaine) du Port a permis de mettre en exergue des livraisons de produits stupéfiants dissimulés à l'intérieur de jouets envoyés par colis postaux depuis la région marseillaise. Après des mois d'enquête, plusieurs individus étaient identifiés puis interpellés simultanément.



Des perquisitions ont été réalisées avec l'assistance du chien "stups" Police Nationale. À cette occasion, des produits stupéfiants et des munitions étaient découverts, saisis et mis sous scellés. Au terme de leurs garde à vue les mis en causes étaient déférés et placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leurs procès.