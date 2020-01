Un "utérus baba figue" pour sensibiliser au dépistage du cancer du col

Le 31/01/2020

Avec ses couleurs lumineuses et ses contours fleuris, l’Utérus baba figue, oeuvre de l’artiste Aurellll, est la star de la nouvelle campagne de sensibilisation menée par le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC). En levant le tabou sur cet organe féminin par excellence, l’objectif est d’encourager les Réunionnaises à participer au dépistage du cancer du col de l’utérus : une maladie évitable et curable à condition d’être prise en charge rapidement.

"J’ai voulu valoriser cet espace obscur qu’est l’utérus, pour mètre en lumière son côté sacré, et ainsi valoriser la femme", explique l’artiste plasticienne Aurellll, dont l’oeuvre "Utérus Baba Figue" a été choisie pour figurer au coeur de la nouvelle campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l’utérus.



"J’ai choisi le baba figue (ou fleur du bananier) parce que c’est un symbole végétal fort de La Réunion, qui représente l’abondance avec sa grande fleur et ses nombreux fruits".



Dans des tons roses-orangés, l’oeuvre dépeint l’organe reproducteur féminin avec luminosité : une main de bouddha et une fleur rafflesia viennent ajouter une touche de joie et de sérénité dans la composition.





L’utérus, sombre inconnu



Logé au fin fond du ventre des femmes, l’utérus reste un organe mal connu par leurs propriétaires. Imbriqué dans le système reproductif féminin, il est invisible de l’extérieur et quelque peu mystérieux dans son fonctionnement : une fois par mois, il saigne, et quelques fois, il donne la vie à un nouvel être humain.



Parce qu’il est lié à la sexualité des femmes, le sujet de l’utérus est encore quelque peu tabou, et avec lui, les maladies qui le touchent. Mais c’est en le représentant de façon visuelle, sacralisée, colorée et originale qu’Aurellll et le CRCDC espèrent inciter les Réunionnaise à en parler avec leurs médecins.

