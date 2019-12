Un village éphémère pour les fêtes !

Le 17/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 84

L’association Coq Pa Nou’ & Couleur Mafate en partenariat avec les associations et artisans de Saint-Paul organisent Le Village Éphémère du 16 au 31 décembre 2019.



Rendez-vous de 9h à 17h au Marché Couvert de Saint-Paul pour découvrir la magie de Noël. Au programme : confection de bijoux, dégustation de café et de foie gras, présentation d’instruments traditionnels, show mode, artiste peintre, animations musicales et massage bien-être.



Venez nombreux !