Un voisin déchaîné attaque une famille à coups de sabre: Elle avait pourtant déjà porté plainte

Le 22/10/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 3358

Quatre femmes ont été attaquées à coups de sabre par un voisin dans un SHLMR de Terre Sainte hier après-midi. Une scène d’horreur et de panique pour ces femmes et leurs enfants.



Nous avons interrogé Marie*. Alors qu’elle lave sa voiture dans sa cour, elle aperçoit le voisin qui aiguise son sabre en la fixant. "Tout le voisinage a eu beaucoup de problèmes avec lui donc je pensais qu’il faisait ça pour nous faire peur", raconte-t-elle. Mais il s’est avéré bien plus dangereux. Il pénètre dans la cour et s’en prend d’abord à la belle-sœur de Marie, 24 ans, enceinte de six mois. Marie s’interpelle donc mais tombe. Il aperçoit ensuite sa mère, 56 ans, et lui assène plusieurs coups de sabres à la nuque, la tête et au bras. Marie tente à nouveau de l’arrêter et se prend un coup dans le cou. Il s’en prend alors à nouveau à sa maman qui tombe elle aussi par terre. "Ma fille de 18 ans s’est alors allongée sur ma maman pour la protéger et s’est pris deux coups", explique-t-elle. Elles se débattent puis c’est un coup de pot de fleurs porté à la tête de l’agresseur par la belle-fille qui le fera fuir. "Je vais revenir pour vous tuer", aurait-il menacé.



Toutes ont été hospitalisées en urgence mais leurs jours ne sont pas en danger. La belle-fille aurait manqué de peu d’accoucher.



"Il ne supporte pas le bruit"



L’homme, qui serait un ancien militaire de 33 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Selon Marie, cela fait trois ans qu’il habite dans l’immeuble et terrorise son entourage. Plusieurs voisins ont porté plainte ; il aurait attaqué l’un d’entre eux à coups de marteau, jeté des galets sur les enfants et dégradé des voitures. "Il ne supporte pas le bruit. La pompe à piscine, les enfants dans la cour", affirme-t-elle.



Pour la dégradation de sa voiture et les jets de galets sur les enfants, la maman de Marie a déjà porté plainte. "Ils nous ont dit qu’il est dans sa cour, donc il fait ce qu’il veut". Des séances de médiation auraient aussi été organisées par la SHLMR, sans suite.



"C’est inadmissible, s’indigne-t-elle, que ça en arrive à là pour que les gens réagissent".