Un vol d’Air Austral décolle en oubliant deux enfants à l’aéroport

Commentaires (6)

1. jeanot le 02/07/2019 14:46

c est un peu fort de cafe car les passagers doivent etre comptés d'une part pour raison de securite et d'autre part par soucis du bien faire......



il y a la un laxisme qui ressort apres toutes les afaires qui cangraines cette compagnie

2. République le 02/07/2019 14:47

Une médaille d’or pour « Air Austral », qui brille dans les tous les compartiments de son existence…

3. Thomas GILBERT le 02/07/2019 14:47

Et les 2 UM manquant à bord ça ne gêne personne ? La ou le chef de cabine ne contrôle pas ? Pourtant les UM doivent apparaître sur la liste passagers, non ?

Là on est dans la faute lourde.

4. Unit le 02/07/2019 15:24

lors d un enregistrement d enfants voyageant en UM il est prescrit que les accompagnats ne doivent quitter l aéroport seulement lorsque leur vol a décollé , premiere erreur celle des parents , deuxieme erreur serieux du personnel AA a revoir tres serieusement c est grave !!!!!!!!!!!!!!!!

5. Olivier le 02/07/2019 15:45

Signalons par ailleurs qu’un billet UM est maintenant plus cher qu’un billet normal sur Air Austral. Ce n’était pas le cas avant. 100 euros plus cher environ sur un RUN-TNR-RUN. Excusez du peu !



Et pour répondre à Unit, il est bien précisé que les parents ont quitté l'aéroport « ...une fois l’avion parti »...