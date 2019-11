Un week-end animé au Tampon

- Dimanche 10 novembre : Croix du Sud - à partir de 7h30: Triathlon-Duathlon



La Ville du Tampon accueillera la quatrième édition du Triathlon-Duathlon La Croix du Sud dimanche prochain.



- Triathlon S : 750m de natation / 21.5km de vélo / 5km de course à pied (ouvert aux cadets et plus âgés) ;



- Duathlon S : 2,5km de course à pied / 20km de vélo / 5km de course à pied (ouvert aux cadets et plus).



Toumy Degham, sera bien là afin de défendre son titre. Face à lui cette année, Thomas Navarro, qui a terminé la saison dernière, 12ème des championnats d'Europe Longue Distance et de l'Ironmam 70.3 de Nice. Un autre grand nom du triathlon français devrait être présent, il s'agit de Fréderic Belaubre, l'un des triathlète français les plus titrés avec 2 participations au JO (5ème en 2004 et 10ème en 2008) .



Chez les féminines, du beau monde également dans les "starting block", Justine Guerard et Charlotte Morel, plusieurs titres de Championne de France pour la première et de nombreuses places d'honneurs sur le circuit international pour la seconde.

Comme l'année dernière, le départ sera donc fixé à 7h30 au niveau du lagon de Saint-Pierre et l'arrivée au complexe sportif William Hoarau de Trois-Mares, soit un dénivelé total de 600m, en passant par Pierrefonds et la montée de Dassy.