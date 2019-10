Un week end festif à Saint-Paul : Festikal, Çam’dit, Parfums et Couleurs à Petite France !

Le 11/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 128

Tenez-vous prêts, Gran Mère Kal durant les vacances, viendra “touké lo band demoune dan’ kartier”. Le Festikal s’installera chaque jour dans un lieu différent de la commune pour y proposer des récits de conteurs invités : Boubacar Ndiaye (Sénégal), Rahul Vohra (Inde), Paul Congo (Madagascar) et Yann Quéré (Bretagne) et locaux : Anny Grondin, Sully Andoche, Véronique Insa, Éric Laurent, Alexandrine Savoury, Didier Ibao, Shanel Huet, Natacha Praene et Cathy Simon.

Le #Çam’dit à Saint-Paul débarque ce samedi 12 octobre !Le #Çam’dit à Saint-Paul est placé sous les couleurs du Brésil. Au programme de ce samedi 12 octobre : des démonstrations de percussions et de batucada, nocturne, village artistique, bodypainting, concerts, cinéma en plein air à 20h30 avec la diffusion du film “Pelé la naissance d’une légende”, cuisines du monde avec le Festifood, ateliers sérigraphie et couture, mapping vidéo…

Plongez au coeur de la Petite-France !Envie de retrouver un peu de fraîcheur? On vous invite à venir passer la journée, bien au frais, dans les hauts de Saint-Paul aux portes du Maïdo, plus exactement à Petite-France le dimanche 13 octobre à l’occasion de la manifestation Parfums & Couleurs.De 6h à 18h, sur le plateau sportif de Petite-France (en face de la salle polyvalente), venez découvrir de nouvelles saveurs au marché artisanal et produits du terroir.Pour les amoureux de l’Histoire, venez découvrir le patrimoine naturel et culturel de ce quartier avec, au programme, des balades sur les sentiers historiques.En marge de cette journée : expositions, contes, histoires et métiers lontan, ateliers photos nature, jeux et musiques traditionnelles rythmeront cette journée festive. Bref, de quoi passer un excellent dimanche dans la fraîcheur des hauts !