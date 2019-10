Un week-end sous le signe des chauffards: Délit de fuite et refus d'obtempérer

La police et la gendarmerie ont eu fort à faire ce week-end sur les routes de l'île. Ci-dessous, les bilans de la sécurité routière.

POLICE



Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé 27 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 11 au 13 octobre 2019 permettant de relever 211 infractions soit 21 délits

dont :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 08

(taux compris entre 0,41 et 1,07 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 06

- défaut de permis de conduire : 03

- refus d'obtempérer : 03

- délit de fuite : 01



122 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



GENDARMERIE



Dans la soirée du vendredi 11 octobre de 17h00 à 21h00, les unités de l'EDSR ont mené plusieurs contrôles routiers, sur les axes identifiés comme les plus accidentogènes du département. Au cours de ces services, 161 dépistages de l'alcoolémie et des stupéfiants ont été réalisés. 28 infractions graves génératrices d'accidents ont été relevées. A noter, une mesure d' immobilisation et de mise en fourrière d'un véhicule prise à l'encontre d'un contrevenant qui circulait sur la NR2, entre ST.Benoit et ST.Denis, à la vitesse de 172 km/h. De même, qu'une procédure pour réitération de conduite sous stupéfiants et malgré une suspension administrative du permis de conduire, relevée à l'encontre d'un autre chauffard, qui devra de nouveau rendre des comptes aux magistrats, dès lundi prochain.



Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 octobre 2019, plusieurs opérations coordonnées ont été réalisées, par les unités EDSR avec l'appui des compagnies du COMGENDRE. 430 dépistages de l'alcoolémie et des stupéfiants ont été réalisés. 48 infractions graves génératrices d'accident ont été constatées, dont 28 alcoolémies et 10 conduites sous stupéfiants, soit 23 rétentions de permis de conduire ont été prises par les gendarmes. A noter, l'usage d'une herse de type « stopstick » par les militaires de l'EDSR, sur le secteur de la compagnie de Saint-Benoit, en vue de stopper, un contrevenant au volant d'un camion de chantier, qui a forcé le contrôle. L'individu interpellé quelques centaines de mètres plus loin, présentait une alcoolémie à 1.22 mg/l et n'était pas titulaire du permis de conduire. Placé en garde à vue par les militaires de la BTA de Sainte-Marie, cet homme avait de plus emprunté sans autorisation, le véhicule de son patron.



Toujours la même nuit, un chauffeur de taxi en course avec plusieurs clients à bord a été contrôlé avec une alcoolémie positive.