Une Nintendo pour son fils à Noël: Le "cleptomane" condamné à un an de prison

Le 29/11/2019

Un homme d’une quarantaine d’années a été pris la main dans le sac dans un supermarché mercredi. Dans le sac, une Nintendo Switch qu’il tentait de voler pour offrir à son fils à Noël. Si le motif peut être touchant, le passif du prévenu, jugé en comparution immédiate au tribunal de Champ Fleuri ce vendredi, l’est moins. Avec plus de 40 mentions sur son casier judiciaire – toutes, sauf une, pour vol, recel ou dégradation - cela fait 27 ans qu’il vole. Et cela ne faisait que deux semaines qu’il était sorti de prison. "Vous pensez que votre fils a besoin d’une console ou de son père pour Noël ?" demande la présidente.



Pour le prévenu, c’est la cleptomanie dont il souffre qui le pousse à agir ainsi. "Il n’y a pas de pilule magique, lui lance la présidente, agacée. On ne peut pas vous aider si vous ne le souhaitez pas". Car selon lui, c’est aussi de la faute des juges s’il ne s’en sort pas. "Ou détrui mon vie si ou condamne a moin sévèrement". La solution : lui donner un travail. Il affirme en effet être en attente de ses papiers depuis sa sortie de prison pour pouvoir obtenir un emploi.



"C’est quasiment de notre faute s’il se trouve dans cette situation", déclare la procureure. La présidente rappelle le refus de sa compagne d’héberger le prévenu et affirme que cette dernière "ne sait pas comment dire à son fils de sept ans que son père est un voleur". En espérant que cela lui fasse prendre conscience, il a été condamné à 12 mois de prison donc 6 avec sursis.